Глава ОКР заявил, что российским атлетам не гарантирована безопасность на Играх в Париже

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал навязанными условия о нейтральном статусе для российских спортсменов для выступления на Играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Олимпийские игры пройдут во Франции летом 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова назвала условие принятия нейтрального статуса российскими спортсменами.