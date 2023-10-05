Канадский легионер «Амура» получил российский паспорт

Канадский защитник хабаровского клуба «Амура» Кэмерон Ли стал обладателем российского паспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше.

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В воскресенье посмотрим на нового гражданина России и всю команду в «домашнем» матче «Амура» с тольяттинской «Ладой». Верим в победу!» — написал Дегтярев.

31 июля Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Хоккеист признался, что это было его личной инициативой. Он играет в России с 2022 года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кэмерон Ли провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +1. Канадец пропустил заключительные матчи сезона из‑за перелома ключицы. В нынешнем сезоне Ли забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач в 13 матчах.

Ранее канадский легионер «Динамо» заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ из-за закулисных игр.