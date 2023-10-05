Футболист «Спартака» объяснил крупное поражение от «Динамо» в Кубке России

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов в комментарии «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о разгромном поражении красно-белых от столичного «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

«Причины разгрома? Просто «Динамо» больше хотело выиграть. Если смотреть по счету, получается, что не настроились. Подвести итоги после 10 туров? Сейчас мы играли кубковый матч, а в этом турнире у нас все в порядке», — заявил защитник.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась в пользу бело-голубых со счетом 3:0. Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество динамовцев удвоил Даниил Фомин. Третий мяч в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

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