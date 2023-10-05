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«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

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CHRISTIAN HARTMANN/Reuters

Английский «Ньюкасл» обыграл французский «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. За «ПСЖ» забил Лукас Эрнандес.

В турнирной таблице группы F «Ньюкасл» после двух туров набрал четыре очка. «ПСЖ» имеет в своем активе три балла.

В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». «ПСЖ» дома встретится с «Миланом».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити». Англичане в решающем матче победили итальянский «Интер» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.

Ранее укаинский «Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» в матче Лиги чемпионов.

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