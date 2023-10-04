Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила, что отстранение взрослых команд из России от международных турниров осталось в силе.

Совет ФИФА вновь осудил СВО и подтвердил, что санкции в отношении России останутся в силе до конца конфликта.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1. Также в сентябре россияне дважды сыграли с олимпийской сборной Египта (1:2, 1:1).

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