Синнер поблагодарил Медведева после победы в финале турнира в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финале турнира ATP в Пекине над Даниилом Медведевым поблагодарил россиянина, передает Sport24.

«Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжелые битвы — особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз мне повезло», — сказал Синнер.

Синнер одержал первую победу в карьере над Медведевым. Для Синнера эта победа стала девятой на турнирах ATP.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3. Итальянец в своем поединке оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса.

В рейтинге ATP лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

Соревнования, которые прошли в столице Китая, относятся к категории ATP-500. Призовой фонд турнира составил более $3,6 млн. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

Ранее Медведев вышел в финал теннисного турнира в Пекине.