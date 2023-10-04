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«Факел» обыграл ЦСКА в матче Кубка России

«Факел» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Воронежский «Факел» обыграл московский ЦСКА в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 80-й минуте счет в матче открыл футболист «Факела» Руслан Магаль. Через семь минут Милан Гаич восстановил равновесие в счете. В серии послематчевых пенальти победили игроки «Факела» — 4:2.

В турнирной таблице группы А Кубка России ЦСКА занимает второе место, набрав восемь очков. «Факел» располагается на третьей строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени. «Факел» на выезде сыграет с «Сочи». Команды выйдут на поле 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

ЦСКА является действующим победителем турнира. В решающем матче подопечные Владимира Федотова обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Международная федерация футбола и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин жестко ответил на вопрос, устал ли он от футбола.

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