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Ковальчук ответил, помешает ли ЦСКА ситуация вокруг голкипера Федотова

Ковальчук заявил, что история с голкипером Федотовым не будет для ЦСКА бесследной

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук считает, что ЦСКА сможет справиться с давлением вокруг ситуации с голкипером команды Иваном Федотовым. Об этом он заявил РИА Новости.

«Когда какие-то негативные вещи происходят, тем более перед началом сезона, они, конечно же, всегда влияют эмоционально. Ты отвлекаешься, пытаешься поддержать, меньше времени уделяешь подготовке к матчу. Поэтому это не остается бесследным, но, зная Федота, Игоря Вячеславовича, Сергея Викторовича , я точно не имею никаких переживаний, я уверен, что они найдут выход из любой ситуации», — сказал Ковальчук.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел восемь матчей, пропустив 16 шайб.

Ранее в IIHF заявили, что российская сторона умышленно дает играть голкиперу Федотову.

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