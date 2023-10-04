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В «Локомотиве» объяснили слова Дзюбы о Семаке

Нагорных предположил, что между Дзюбой и Семаком есть игра, понятная только им

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Александр Гальперин/РИА Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об отношениях нападающего Артема Дзюбы и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я всегда стараюсь выступать за корректность. Не знаю, какие отношения между Артемом и главным тренером «Зенита». Очень уважаю Семака как великого игрока и сильного, титулованного тренера.

Возможно, это элементы тех отношений, которые существуют исключительно между Дзюбой и Семаком. Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?» — сказал Нагорных.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?»

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», который все это время тренировал Семак. В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча в восьми матчах чемпионата России.

Ранее Дзюба заявил, что ему хотелось разгромить «Ростов».

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