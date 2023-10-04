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Экс-министр спорта РФ призвал европейских чиновников перестать быть трусами

Экс-министр спорта РФ Колобков о решении УЕФА: раз приняли, то стойте до конца

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РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление шведского чиновника, вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрика Нильссона, который извинился за возвращение на турниры футбольные юношеские сборные из России. Его слова передает РИА Новости.

«Спортивным чиновникам пора бы набраться храбрости и прекратить быть трусами. Они должны быть смелыми и адекватными, а не бояться собственной тени. Решение было принято правильное, да и вообще все команды надо было допускать. Раз уж приняли его, то стойте за него до конца. Что ж, футбольные чиновники раньше отстаивали свою позицию, а на смену им пришли вот такие», — сказал Колобков.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.
Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных матчах весной 2022 года.

Ранее в Госдуме отреагировали на извинения вице-президента УЕФА за допуск российской сборной.

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