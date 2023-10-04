Аршавин не исключил, что «Реал Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин не исключил, что российской хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может уйти в аренду в следующем сезоне. Слова Аршавина передает «Матч ТВ».

«Пока настолько сбалансированно играет «Сосьедад», они в прошлом году этим же костяком добились такого хорошего результата. Пока Захаряну точно будет сложно. Может быть, через сезон «Реал Сосьедад», если не продаст своих лидеров, придется отдать Захаряна в аренду. Если продадут, то Арсен может занять чье‑то место», — сказал Аршавин.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что Арсену Захаряну сначала нужно стать игроком стартового состава.