Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

18-кратная чемпионка мира не готова ехать на Игры без флага и гимна России

Российская гимнастка Дина Аверина не готова ехать на Олимпиаду без флага и гимна

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что не готова ехать на Олимпийские игры без флага и гимна России, передает ТАСС.

«Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Ирина Александровна Винер с нами все это обсуждала. Конечно, у нас одинаковые мысли», — сказала Аверина.

На ОИ-2020 в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Винер заявила, что Россия не принимает условие выступать под нейтральным флагом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий