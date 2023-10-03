18-кратная чемпионка мира не готова ехать на Игры без флага и гимна России

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что не готова ехать на Олимпийские игры без флага и гимна России, передает ТАСС.

«Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Ирина Александровна Винер с нами все это обсуждала. Конечно, у нас одинаковые мысли», — сказала Аверина.

На ОИ-2020 в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Винер заявила, что Россия не принимает условие выступать под нейтральным флагом.