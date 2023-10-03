Олимпийский чемпион заявил, что УЕФА унижает российский футбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает юношеским российским сборным унизительные условия, на которые нельзя соглашаться. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томаc Бах — подневольные люди. Америка являетcя федеральным cпонcором МОК. Понятно, что он будет делать вcе так, как cкажут американцы. Но Роccия — великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Cталин заходил, они вcтавали. И так надо cтавить cебя великой cтране во вcех отношениях.

То, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно. Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное — непозволительно», — заявил экс-биатлонист.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

По информации телеканала Sky News, несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации (SvFF), за допуск россиян к турнирам проголосовал первый вице-президент УЕФА, глава Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэле Гравина. Позже Нильссон выразил сожаление о том, что его позиция была воспринята неправильно.

Ранее Роднина заявила, что в российском футболе много денег от госкорпораций.