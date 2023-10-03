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Олимпийский чемпион заявил, что УЕФА унижает российский футбол

Экс-биатлонист Тихонов заявил, что УЕФА предлагает России унизительные условия

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает юношеским российским сборным унизительные условия, на которые нельзя соглашаться. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томаc Бах — подневольные люди. Америка являетcя федеральным cпонcором МОК. Понятно, что он будет делать вcе так, как cкажут американцы. Но Роccия — великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Cталин заходил, они вcтавали. И так надо cтавить cебя великой cтране во вcех отношениях.

То, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно. Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное — непозволительно», — заявил экс-биатлонист.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

По информации телеканала Sky News, несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации (SvFF), за допуск россиян к турнирам проголосовал первый вице-президент УЕФА, глава Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэле Гравина. Позже Нильссон выразил сожаление о том, что его позиция была воспринята неправильно.

Ранее Роднина заявила, что в российском футболе много денег от госкорпораций.

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