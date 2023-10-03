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Российские самбисты выступят на Кубке мира в Бишкеке

Самбисты из 28 стран выступят на молодежном Кубке мира в Бишкеке

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Столица Кыргызстана, город Бишкек, примет у себя Кубок мира по самбо, который пройдет 6-8 октября. Атлеты будут соревноваться в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана, Узбекистана.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, в соответствии с решением исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS), выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Юниорки: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;
Юниоры: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;
Боевое самбо (юниоры): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;
Девушки: 47 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;
Юноши: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть», официальный партнер – банк ВТБ.

Ранее бой Федора Емельяненко попал в топ-5 поединков тяжеловесов в истории ММА.

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