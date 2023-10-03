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Футболист «Крыльев» рассказал, что его шокировало в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев» Рассказов: когда заменили Промеса, я был немного в шоке

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Футболист самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как отреагировал на замену форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в матче между командами в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес покинул поле на 60-й минуте встречи.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — рассказал защитник.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После 10 туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Крылья» с 21 баллом расположились на второй строчке. Лидирует «Краснодар», в активе которого 24 очка.

Ранее эксперт назвал Абаскаля позорищем «Спартака».

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