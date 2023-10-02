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Экс-селекционер «Зенита» назвал преимущество «Крыльев Советов» над большими клубами РПЛ

Экс-селекционер «Зенита» Баранник: в «Крыльях» появляется много молодых игроков

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ФК «Крылья Советов»

Бывший селекционер петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник заявил, что в самарских «Крыльях Советах» появляется много молодых футболистов, что является их преимуществом перед большими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«В «Крыльях» играют не просто игроки, а те, кто выдерживает уровень РПЛ. Они становятся лидерами своей команды. Этого не хватает «Зениту», «Спартаку», «Краснодару», да всем», — сказал Баранник.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

1 октября московский «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

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