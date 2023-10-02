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Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил о готовности возглавить команду

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что вновь готов возглавить команду, если со своего поста будет уволен Гильермо Абаскаль, передает Sport24.

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков.

Ранее Каррера заявил, что Москва не изменилась за пять лет.

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