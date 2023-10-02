В Паралимпийском комитете России назвали виды спорта, которые могут подойти Костомарову

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков посоветовал фигуристу Роману Костомарову попробовать себя в плавании или легкой атлетике. Его слова передает РИА Новости.

«Роман - сам академик, суперспортсмен, ничего нового мы ему не посоветуем. Человек преодолел тяжелые обстоятельства, он пример для многих наших спортсменов. Паралимпийские виды спорта требуют функционирования определенных частей тела, и ему могут подойти плавание и легкая атлетика, это циклика», — сказал Рожков.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее доктор Шестаков заявил, что плавание Костомарова в протезах может ухудшить его состояние.