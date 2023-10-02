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Карпин отреагировал на слухи о своем возвращении в «Спартак»

Карпин заявил, что не имеет отношения к «Спартаку» на фоне слухов о смене тренера

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин опроверг информацию о своем возвращении в московский «Спартак». Его слова передает «Советский спорт».

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — сказал Карпин.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее ветеран ЦСКА намекнул на кризис в «Спартаке» из-за внутренней борьбы.

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