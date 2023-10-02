Бывший главный тренер сборной России заявил о сенсационном лидерстве «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал лидерства «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти сыгранных туров.

По его словам, черно-зеленые проделали большую работу, которая дает свои плоды.

«Можно говорить о хорошо проделанной работе, можно говорить, что приехал Владимир Ивич и нащупал те нити, которые двигают краснодарский футбол в нужном направлении. Команда находится на первом месте и при качественной игре, и при игре, которая воспринимается на глаз приятно болельщику, интересно. До сего момента у меня не было никакого представления о том, что «Краснодар» вместе с «Крыльями Советов» будет в числе лидеров российского чемпионата.

Для того чтобы быть лидером в РПЛ, нужно решить множество вопросов: и организационных, и финансовых, и селекционных. С точки зрения селекции «Краснодар» проводит большую работу, она у них во главе угла находится. С каждым разом они подбирают игроков все более лучших, отвечающих и стилистическим особенностям, и желающих вместе с клубом добиваться результатов», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главную сенсацию прошедшей трети сезона в РПЛ.