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Колосков назвал виновного в поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»

Колосков считает тренерским поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обвинил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в поражении команды от «Крыльев Советов». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию, реализовать свои моменты. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому поражение можно назвать тренерским», — сказал Колосков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-тренер сборной России высказался о возможном увольнении Абаскаля.

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