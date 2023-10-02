Экс-гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль сливает матчи, чтобы уйти

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что красно-белые следующим пригласят тренера из-за рубежа. Об этом он заявил «Спорту день за днем».

«Очевидно, что руководство «Спартака» не будет искать главного тренера на российском рынке.

Абаскаля бросили на растерзание. Я слышал, что он решил уйти, поэтому специально сливает матчи. Он не может этого делать. Абаскаль звезд с неба не хватал. Ничего не выигрывал, флаг над головой не поднимал. Странно, что с ним продлили контракт до лета 2025 года», — сказал Первак.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

«Спартак» после 10 туров Российской премьер-лиги занимает шестое место.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что от игроков «Спартака» не было пользы в матче с «Крыльями».