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Губернатор Самарской области назвал игру «Спартака» грязной

Губернатор Самарской области Азаров: «Крылья» заслуженно победили «Спартак»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что «Крылья Советов» заслуженно победили московский «Спартак» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Сегодня «Крылья Советов» по делу победили «Спартак». У «Спартака» было 15-20 минут, может быть, но все остальное время «Крылья» доминировали, и я очень горд за нашу команду, которая продемонстрировала и мастерство, и командные взаимодействия, и самоотверженность. Не поддалась на провокации, где-то на грязную игру и заслуженно, достойно победила», — заявил Азаров.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгрома от «Крыльев».

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