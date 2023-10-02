Россиянку включили в Международный зал славы плавания

Российскую синхронистку Наталью Ищенко включили в Международный зал славы плавания. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония прошла в американском Форт-Лодердейле. Ищенко решила пропустить мероприятие. В этот день помимо нее в Зал славы ввели еще 12 спортсменов, среди которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и его соотечественница Триша Зорн, владеющая 55 медалями Паралимпийских игр.

Ищенко завершила карьеру в 2017 году. Она выиграла две золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, две золотые награды Игр-2012 в Лондоне (в команде и дуэте), также командное золото Игр-2008 в Пекине. Россиянка является 12-кратной чемпионкой Европы и 19-кратной чемпионкой мира. На данный момент Ищенко занимает пост министра спорта Калининградской области.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее олимпийская чемпионка не стала осуждать российских спортсменов за смену гражданства.