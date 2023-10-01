Экс-наставник сборной России одним словом описал разгром «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что удивлен итоговым результатом матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком».

По его словам, красно-белые не смогли показать себя в полной мере с точки зрения агрессии и скорости.

«Такой результат меня очень удивил. Команда с такими традициями вне зависимости от того против кого она играет не имеет права проигрывать с таким счетом. Учитывая, что «Крылья Советов» решают не настолько серьезные задачи, как спартаковцы, поражение со столь крупным счетом видится мне обескураживающим. Сегодня самарцы были лучше готовы к матчу: они четко и ясно представляли себе, как и что должно выглядеть, как противостоять команде, которая знает и умеет играть первым номером, и которая знает как обороняться. Все было разложено по полочкам, «Спартак» начал очень агрессивно, начал с массированных атак, но конкретики явно не доставало. «Крылья» быстро поразили ворота и затем стали отдавать территорию, проводя контратаки. В этих контратаках они и добыли тот счет, который в итоге на табло и оказался. «Спартаку» не хватило агрессии, скорости, страсти на половине поля или у штрафной команды-соперника, где можно было заставлять его ошибаться», — заявил Игнатьев.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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