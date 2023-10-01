«Спартак» может уволить Абаскаля в случае поражения от ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения красно-белых в матче 11-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, будущее Абаскаля в «Спартаке» во многом зависит от результата матча с армейцами. Если красно-белые проиграют, возможно, что руководство клуба начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему специалисту. Отмечается, что на данный момент такая работа не ведется, поскольку «Спартак» прервал неудачную серию, одержав победы над «Сочи» и «Динамо».

В воскресенье, 1 октября, «Спартак» в 10-м туре РПЛ на выезде разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов». В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 16 очками расположился на пятой строчке.

Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Армейцы на данный момент также набрали 16 очков и уступают красно-белым в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям. В составе «Спартака» против красно-синих не сыграет нападающий Александр Соболев — он получил четвертую за чемпионат желтую карточку в матче с «Крыльями» и пропустит дерби из-за дисквалификации.

Ранее Абаскаль назвал матч «Спартака» с «Крыльями» худшим под его руководством.