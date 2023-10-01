Абаскаль: матч с «Крыльями Советов» — худший под моим руководством

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромное поражение команды от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На пресс-конференции он констатировал, что это был худший матч красно-белых за время его работы.

«Можно ли сказать, что это был худший матч под моим руководством? Если говорить об итоговом счете — однозначно, да. Что касается игры, определенные положительные моменты были. Но соперник наказал нас, реализовав все свои голевые моменты. Нам нужно правильно реагировать на такое поражение. Сейчас нужно не говорить, а действовать», — заявил испанский специалист.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 16 очками расположился на пятой строчке.

Ранее стало известно, что «Спартак» пригласит Черчесова или Карпина в случае отставки Абаскаля.