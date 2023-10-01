Футболист «Спартака» не смог объяснить разгромное поражение от «Крыльев Советов»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов не смог объяснить, почему его команда разгромно проиграла «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Как можно объяснить поражение? Да никак», — сказал Литвинов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Самарская команда укрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятой позиции, заработав 16 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал основную проблему состава команды.