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Мостовой объяснил нестабильное выступление «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-футболист Мостовой не считает, что «Зенит» находится в кризисе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой после поражения «Зенита» от «Оренбурга» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил мнение, что петербургская команда показывает нестабильное выступление из-за мелких проблем. Слова Мостового передает РИА Новости.

«Зенит» начал сезон без Малкома и Вендела, которые делали по 30 результативных действий. Потом Вендел вернулся и все нормализовалось, но пошли травмы у основных защитников. Хорошо, что Дуглас Сантос и Вильмар Барриос здоровы. Если бы еще они травмировались, то «Зенит» еще больше трясло. Проблемы есть, команда сейчас нестабильна, но говорить о кризисе пока что нельзя», — заявил Мостовой.

«Зенит» уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужно определиться с выбором защитников.

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