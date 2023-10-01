Назван итальянский клуб, в который мог перейти Миранчук

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что его клиент мог стать футболистом «Болоньи». Его слова передает «РБ Спорт».

«Буквально за день до закрытия трансферного окна стало известно, что «Торино» раздумывает об изменении игровой схемы. Не было понятно, вписался бы в нее Алексей. Был ли вариант с «Болоньей»? Сейчас что ворошить? Вариант такой был, но для этого было мало времени», — сказал Шпинев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». По словам агента Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место, набрав 12 очков.

Ранее Шпинев рассказал, что Миранчук мог вернуться в Россию.