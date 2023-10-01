Агент Миранчука и Жемалетдинова заявил, что игроки не подпишут контракт с «Локо» из-за гендиректора

Вадим Шпинев, агент выступающих за «Локомотив» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, в интервью журналисту Севастиану Терлецкому рассказал о продлении контрактов с его клиентами.

«Все замечательно! Все в работе, все в процессе. Вообще все замечательно. Проблемы? Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в футбольном клубе «Локомотив», и все будет хорошо. Продления не будет? Наверное, да. Значит, они уйдут. Отношения с гендиром Леонченко? У меня с ним нет никаких отношений. Ни напряженных, ни дружеских. Никаких», — сказал Шпинев.

Миранчук и Жемалетдинов являются воспитанниками «Локомотива». В 2016 году Антон уходил в аренду в эстонскую «Левадию». Рифат с 2016 по 2018 год защищал цвета казанского «Рубина», а затем вернулся в московскую команду.

В текущем сезоне Миранчук провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Жемалетдинов выходил на поле шесть раз и забил один гол.

После 10 туров РПЛ «Локомотив», набрав 18 очков, делит второе место с «Крыльями Советов». Самарцы проведут свой матч 1 октября против «Спартака».

Ранее Шпинев рассказал, что Алексей Миранчук мог вернуться в Россию.