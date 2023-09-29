Костомаров показал, как плавает в бассейне

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он плавает в бассейне.

«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть небыстро, но можно», — сказал Костомаров.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал ролик фигурист.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее врач высказался о болезни Костомарова, которая привела к ампутации.