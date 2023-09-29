Олимпийская чемпионка из России не поедет в США на церемонию включения в Зал славы

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко не поедет на церемонию включения в Международный зал славы плавания (ISHOF). Об этом она рассказала РИА Новости.

В марте стало известно, что 37-летнюю спортсменку включат в Международный зал славы плавания. Официальная церемония пройдет в американском Форт-Лодердейле 30 сентября.

Ищенко выиграла две золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, две золотые награды Игр-2012 в Лондоне (в команде и дуэте), также командное золото Игр-2008 в Пекине. Россиянка является 12-кратной чемпионкой Европы и 19-кратной чемпионкой мира. На данный момент Ищенко занимает пост министра спорта Калининградской области.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее многократная чемпионка России по прыжкам в воду отдала мошенникам более миллиона рублей.