Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка из России не поедет в США на церемонию включения в Зал славы

Чемпионка Игр Ищенко не поедет на церемонию включения в Зал славы плавания в США

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко не поедет на церемонию включения в Международный зал славы плавания (ISHOF). Об этом она рассказала РИА Новости.

В марте стало известно, что 37-летнюю спортсменку включат в Международный зал славы плавания. Официальная церемония пройдет в американском Форт-Лодердейле 30 сентября.

Ищенко выиграла две золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, две золотые награды Игр-2012 в Лондоне (в команде и дуэте), также командное золото Игр-2008 в Пекине. Россиянка является 12-кратной чемпионкой Европы и 19-кратной чемпионкой мира. На данный момент Ищенко занимает пост министра спорта Калининградской области.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее многократная чемпионка России по прыжкам в воду отдала мошенникам более миллиона рублей.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях