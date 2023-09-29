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Мостовой заявил, что российским футболистам не нужна Европа

Экс-футболист Мостовой заявил, что у россиян нет мотивации уезжать в Европу

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что общий уровень нынешних российских игроков гораздо ниже, чем 20-30 лет назад. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Сейчас общий уровень российских футболистов на порядок ниже, чем 20-30 лет назад. Тогда большинство футболистов играли в европейских чемпионатах, а в России не было таких шикарных условий. Сейчас молодежь не уезжает в Европу, потому что финансовые условия в РПЛ для них лучше, чем за границей. Мотивации нет никакой. Катаются как сыр в масле. Зачем им Европа?» — заявил экс-футболист.

На текущий момент в топ-5 европейских чемпионатов выступают три россиянина: Александр Головин (французский «Монако»), Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук (итальянская «Аталанта»).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист сборной России перешел в европейский клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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