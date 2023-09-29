Россиянка обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над второй ракеткой мира Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Токио.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. Ранее она потерпела четыре поражения. В полуфинале россиянка встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября. Призовой фонд соревнований составляет около 780 тысяч долларов. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова.

26-летняя Кудерметова занимает 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2022 года.

В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

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