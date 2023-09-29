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Леонид Федун распродает все имущество в России

Shot: экс-владелец «Спартака» Федун распродает все имущество в России

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РИА Новости

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун распродает свое имущество в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Федун выставил на продажу квартиру в центре Москвы, где долгое время жила его семья, и сделанную по спецзаказу 67-метровую яхту Sparta, которая несколько лет назад была построена в Нидерландах. Квартира продается за 150 миллионов рублей, а яхта — за €99 млн.

Напомним, летом прошлого года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

Сейчас красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 16 очков.

Ранее Федун высказался о победе «Спартака» над «Динамо».

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