Шахматист Ян Непомнящий объяснил, почему не хочет играть за сборную России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко рассказал, почему не желает выступать за сборную России.

«Я ничего не имею против игры за сборную — я это очень люблю. Командные турниры — мои любимые. Но наша федерация очень любит пристраиваться ко всем успехам, но очень мало для них делает. Это меня расстраивает. Я бы с удовольствием играл за сборную, если бы она никак не ассоциировалась с федерацией», — сказал Непомнящий.

15 августа российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от Видита Гуджрати из Индии в 1/8 финала Кубка мира в Баку и вылетел из турнира. Российские и белорусские шахматисты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

30 апреля Непомнящий уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

В прошлом матче за шахматную корону Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

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