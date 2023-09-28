WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на том, чтобы российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, передает ТАСС.

«WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Наша позиция в данном случае не изменилась», — говорится в заявлении WADA.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что выступления Валиевой на этапах Гран-при России могут перенести.