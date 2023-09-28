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В Госдуме призвали наказывать страны за отказ играть с Россией

Депутат Свищев: УЕФА должен наказывать страны за бойкот матчей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен наказывать страны, которые отказываются играть с Россией, передает ТАСС.

«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», — сказал Свищев.

О бойкоте матчей со сборной России объявили Польша, Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия, Литва и Норвегия.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее еще одна страна отказалась играть с российскими футболистами.

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