Выступления Валиевой на этапах Гран-при России могут перенести

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что выступления Камилы Валиевой на этапах Гран-при России могут быть перенесены из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушания по делу спортсменки на 9-10 ноября, передает ТАСС.

«Распределение по этапам Гран-при России членов сборной уже сделано. Но если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение», — сказал Коган.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее слушания в CAS по делу Валиевой были отложены.