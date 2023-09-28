Еще одна страна отказалась играть с российскими футболистами

Глава Норвежской федерации футбола (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что Норвегия не будет выставлять свои команды на матчи против сборной России независимо от возраста игроков. Ее слова передает пресс-служба NFF.

Также о бойкоте матчей со сборной России объявили Польша, Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия, Литва.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас национальная сборная России проводит только товарищеские матчи. Последняя официальная игра состоялась осенью 2021 года, когда россияне проиграли Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира (0:1).

Ранее в Госдуме оценили решение УЕФА по возвращению юношеских команд.