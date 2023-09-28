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Тарасова о словах фигуристки Дюамель: свинья, настоящая свинья

Тарасова заявила, что российские спортсмены никогда не принимают допинг

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала свиньей американскую фигуристку Меган Дюамель, которая заподозрила российских фигуристов в употреблении допинга. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» — сказала Тарасова.

Дюамель заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее бывший врач сборной России заявил, что у Дюамель обсессивно‑компульсивные расстройства.

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