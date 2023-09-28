Марио Фернандес рассказал об угрозах во время игры в Бразилии

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о жестком отношении болельщиков к игрокам любимой команды в Бразилии. Его слова передает Sport24.

«После неудачных матчей они ждут на улице. Если твоя команда проиграла, нормальное дело сидеть в раздевалке, пока или народ не рассосется, или охрана не выстроится в коридор — чтобы ты безболезненно по нему прошел и покинул стадион. А если знают твой адрес, то…

Нельзя выйти из дома, если команда проиграла хотя бы пару матчей. Не можешь никуда пойти, настолько это опасно для жизни», — сказал Фернандес.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами. До переезда в Россию в 2012 году Фернандес выступал за «Гремио».

Ранее Марио Фернандес объяснил свои слова о том, что в России хотел играть только за ЦСКА.