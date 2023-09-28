Колосков отказался критиковать Швецию за недопуск женской сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не видит смысла ругать Швецию из‑за недопуска женской сборной России по футболу до 17 лет до финальной части чемпионата Европы. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Швеция проводит финальный турнир, а чтобы туда попаcть нужно пройти отборочный этап. Пока неизвеcтно, в какую группу наc включат и включат ли вообще. Говорить о том, какая Швеция плохая, не вижу cмыcла. Пока это разговоры в пользу бедных», — заявил Колосков.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением к руководству организации с просьбой предложить техническое решение, позволившее бы восстановить в правах российские национальные команды U‑17 (юношей и девушек).

В сообщении УЕФА отмечалось, что все матчи российских команд должны проводиться без гимна, флага, национальной игровой формы и за рубежом.

Женский Евро (до 17 лет) пройдет в Швеции с 5 по 18 мая 2024 года.

Ранее Канчельскис заявил, что Швеция допустит Россию до ЧЕ-2024.