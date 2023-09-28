Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Колосков отказался критиковать Швецию за недопуск женской сборной России

Экс-глава РФС Колосков не стал ругать Швецию за недопуск женской сборной России

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не видит смысла ругать Швецию из‑за недопуска женской сборной России по футболу до 17 лет до финальной части чемпионата Европы. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Швеция проводит финальный турнир, а чтобы туда попаcть нужно пройти отборочный этап. Пока неизвеcтно, в какую группу наc включат и включат ли вообще. Говорить о том, какая Швеция плохая, не вижу cмыcла. Пока это разговоры в пользу бедных», — заявил Колосков.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением к руководству организации с просьбой предложить техническое решение, позволившее бы восстановить в правах российские национальные команды U‑17 (юношей и девушек).

В сообщении УЕФА отмечалось, что все матчи российских команд должны проводиться без гимна, флага, национальной игровой формы и за рубежом.

Женский Евро (до 17 лет) пройдет в Швеции с 5 по 18 мая 2024 года.

Ранее Канчельскис заявил, что Швеция допустит Россию до ЧЕ-2024.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях