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Футболист «Спартака» рассказал, что в клубе есть недовольные

Хавбек «Спартака» Зиньковский признался, что в клубе бывают недовольные

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FC Spartak Moscow/YouTube

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что игрокам красно-белых необходимо доказывать свою состоятельность, чтобы попасть в состав. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат — вне зависимости от того, в основном составе или на замену. Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам», — заявил полузащитник.

23 сентября «Спартак» принимал столичное «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Единственным голом в самом начале встречи отметился Тео Бонгонда.

Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что не все футболисты «Спартака» понимают действия Абаскаля.

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