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Шарапова рассказала, за кого из теннисистов болеет в настоящее время

Экс-теннисистка Шарапова призналась, что болеет за Синнера

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Dima Gavrysh/AP

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что среди всех молодых игроков в туре ей больше всего нравится наблюдать за итальянцем Янником Синнером. Слова Шараповой приводит Sportskeeda.

«Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет сотрудничал с Синнером, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к спорту.

Мне нравится наблюдать за молодым поколением игроков. У них разные стили игры, разный характер, они все из разных уголков мира, и просто интересно видеть, как эти соперники объединяются. Думаю, мужской теннис в хорошем состоянии», — заявила россиянка.

На данный момент Синнер занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету девять побед в турнирах ATP (восемь — в одиночном разряде).

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

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