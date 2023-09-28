Бывший форвард «Спартака» рассказал, что Карпин не отвечает на его сообщения

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что очень уважает тренера Валерия Карпина, с которым работал в столичном клубе.

«Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему. Может, не доходят сообщения или еще что-то... Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, не только был тренером, но и стал для меня вторым отцом», — сказал Эменике.

Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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