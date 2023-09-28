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Губерниев о допуске сборной России U-17: надо ехать и прорубать окно в Европу

Комментатор Губерниев назвал странным решением бойкот турниров УЕФА с россиянами

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления футбольных федераций Англии и Украины о том, что они откажутся участвовать в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), к которым допустят сборную России. Своим мнением телеведущий поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Мягко говоря, странное решение. Оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готовы играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем.

Cчитаю, что в данной cитуации двух мнений быть не может. Оcобенно когда дело каcаетcя подраcтающего поколения. У наc и так взроcлые зачаcтую берут на cебя cлишком много, что cвязано c нашими детьми. C моей точки зрения, надо ехать, выcтупать и прорубать это cпортивное окно в Европу!» — заявил Губерниев.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

27 сентября кроме Англии и Украины об отказе играть против российских команд заявили в Швеции, Дании, Польше, Латвии и Литве.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Спартака заявил, что в УЕФА хотят возвращения России.

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