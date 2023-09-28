Чемпион АПЛ вылетел из Кубка английской лиги

Футболисты «Манчестер Сити» завершили борьбу за Кубок английской лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу» в матче 1/16 финала турнира.

Встреча прошла 27 сентября на арене «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Исак на 53-й минуте.

Подопечные Хосепа Гвардиолы остались без Кубка лиги третий сезон подряд. В последний раз «горожане» выигрывали этот трофей в 2021 году.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сити» после шести туров набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с девятью баллами расположился на восьмой строчке. В ближайшем туре «Ман Сити» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном», а »«Ньюкасл» — дома с «Бернли». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями Английской премьер-лиги, завоевали Кубок Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

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