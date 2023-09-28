Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с футбольной сборной России

Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы не считаем, что какие-либо российские клубы или сборные должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в текущий момент», — говорится в заявлении федерации. Отмечается, что речь идет о командах всех уровней.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

27 сентября об отказе играть против российских команд на международных турнирах заявила еще одна прибалтийская страна — Латвия. Такое же решение приняли на Украине, в Англии, Швеции, Дании, Польше.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Таджикистане призвали допустить команды из России.